黃旼炫&申承浩&金度完「人生四格：鬼臉」扮醜太徹底！！粉絲找不到自己偶像在哪裡～XD

等一下....黃旼炫一定要連「扮鬼臉」都這麼認真嗎？哈哈哈哈哈哈，第一眼我真的不知道有你耶～。

所以說認真的男人最可怕！黃旼炫、申承浩、金度完三位因戲結緣的演員聚在一起拍攝「人生四格」，因為扮醜得太徹底而引發討論。

金度完在他的個人Instagram上分享了與明星友人們一起外出遊玩的有趣瞬間，跟申承浩和黃旼炫一起挑戰「人生四格」，這同時也是認證友情的特別時刻。



如果這是一場扮醜比賽，必須要把冠軍頒給黃旼炫，因為我有一瞬間找不到他～。XD

網上留言：「黃旼炫喝酒了吧」、「黃旼炫只喝一點也會臉紅」、「申承浩扮醜讓我感覺似曾相識，像誰？我想不起來！」、「如果邕聖祐在的話哈哈哈哈」、「這不是我認識的黃旼炫～」、「你們太熱情了」、「可不可以不要那麼有誠意」、「結果從IG刪掉了啦~」

▼下面我放一下三人很帥的瞬間~

黃旼炫

申承浩

金度完

黃旼炫、申承浩、金度完的朋友圈中還有邕聖祐跟河成雲：申承浩、金度完、邕聖祐合作過韓劇《18歲的瞬間》，黃旼炫、申承浩合作過韓劇《還魂》《還魂：光與影》，黃旼炫、邕聖祐、河成雲曾待過限定男團Wanna One。

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