人气男团 NCT DREAM 仁俊因健康问题暂停活动！下周台湾举办Showcase，粉丝可能无法见到完整体

今日（20）SM娱乐宣布旗下人气男团 NCT DREAM 的成员仁俊因健康问题将暂停活动。

SM娱乐表示：「仁俊最近因状态不佳和焦虑不安症状到医院就诊，检查结果医务人员认爲需要充分的稳定和休息。本公司认为艺人的健康是最优先的，与仁俊慎重的讨论，决定集中进行治疗和恢复。」



从今日预定的签售会开始，仁俊将不参加活动，SM娱乐表示如果到了可以回归活动的时候，会再次告知大家。对於已经预定的日程，SM娱乐：「NCT DREAM 的第三次单独演唱会《THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE》将由 Mark、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟6名成员进行。很抱歉让粉丝们担心了，本公司将尽最大努力让仁俊以健康的面貌与粉丝们见面。」而 NCT DREAM 下周（28日）将首次到台湾举行 Showcase ，台湾粉丝可能无法见到完整体了 ㅠㅠㅠㅠ



另外，SM娱乐还警告正在持续检查包括仁俊在内对所属艺人的恶意诽谤、名誉毁损等恶意贴文进行起诉，在没有妥善处理或协商的情况下，将追究法律责任。仁俊最近曾公开表示自己收到私生恶意讯息，他还公开截图并表达不满：「不要像老鼠一样躲起来打字，有什么话就面对面和律师说吧。」



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