【雷】《背著善宰跑》純情告白竟被斷片「抹殺」！小率阻止參賽不成，危急關頭喚醒深埋已久的記憶（EP.3-4）

tvN最新月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

首播後觀眾評價相當高，第3、4集熱度繼續上升，拯救善宰之路真的一波三折啊！



*以下包含第3、4集關鍵內容！



未能傳達的告白

善宰（邊佑錫 飾）堅持參加比賽並對小率（金惠奫 飾）保證不會受傷，結果真的做到了。 拿到第一後，善宰想找機會對小率告白，但小率對他只有粉絲和朋友的情感、完全沒想到戀愛的可能性，令善宰屢屢沒能說出口。



小率偷偷把奶奶燉的雞拿給善宰補身體，善宰爸回禮一壇醃五味子，小率沒想到那是酒，一不小心把自己灌得醉醺醺。 小率借酒勁走來游泳池，恰逢善宰也在。 兩人講笑話、一起聽音樂，善宰抓住時機告白並吻了小率，沒想到當時小率已經斷片，第二天完全不記得這回事！



好在告白被小率的MP3錄下來，但還沒等她聽到就被太成（宋建熙 飾）搶先告白。 關鍵時刻小率穿越回現代，當年的小率重新回到年少無知模式，立即答應交往。



該發生的終究會發生？

善宰雖然比賽時沒受傷，但訓練時還是再次拉傷肌腱，只能放棄游泳。 小率為了阻止善宰當偶像，叮囑白仁赫（李承協 飾）不要帶著善宰參加試鏡，還撕掉他們收到的娛樂公司名片，但善宰還是跟著白仁赫前往了另一個公司的試鏡......



穿越回現代後，善宰去世事實未發生改變，但警方在善宰房間發現一張跟小率的合照，小率自己皮夾裡也出現當時拍的照片。 究竟，穿越回去的小率能改變多少未來呢？



「我失去的是記憶，還是你？」

小率短暫回到現代時接到白仁赫電話，第一次得知善宰因她背負了長久的心理負擔。 小率發現善宰的手錶會在午夜12點啟動，再次穿越回高中。



小率找去娛樂公司，得知善宰並沒有參加試鏡。 回來時小率在巴士睡著坐到偏僻車站，被醉漢騷擾從橋上落水，幸得善宰及時救起。 這一刻小率突然想起：之前遭遇交通事故也是被善宰救起，但當時她因癱瘓陷入絕望、只顧著埋怨善宰，令善宰內疚不已。



下集預告裡，小率表示善宰是她的救命恩人，更加堅定要改變他的命運。 《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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