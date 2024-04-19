回歸也被罵，不回歸也躺槍！酒後駕車闖禍的金賽綸，從話劇舞台回歸的計畫失敗～

做什麼總是引發軒然大波的演員金賽綸，原本傳出消息打算透過話劇《蘿蔔泡菜》舞台，作為酒後駕車反省2年之後的回歸作品，不過消息一出又引發了爭議，也讓這表演的計畫生變。

演員金賽綸曾演出電影《大叔》《惡鄰布局》等，以及電視劇《魔女寶鑑》《優秀巫師賈斗心》等作品。但在2022年卻因為酒醉後駕車自撞路邊變電箱，涉嫌違反道路交通法而被判處罰款2000萬韓元。至今無法正式演出作品，只短暫出現在歌手MV中。之前本來傳出將透過話劇回歸，但仍宣告失敗。



金賽綸在17日入選了話劇《蘿蔔泡菜》的演員陣容，打算透過話劇回歸表演舞台。話劇《蘿蔔泡菜》劇情描述看似冷漠的父親，以及總是奉獻自己的母親，與一家3兄妹想要盡孝道的故事。該劇也在2009年首演之後成為長期在韓國演出的戲碼，並且獲得許多獎項肯定，預計在5月3日起演出。金賽綸在劇中將飾演最小的女兒靜妍一角，並且已經製作好宣傳印刷物與宣傳影片，向大眾公開後引發議論。



在金賽綸闖禍飲酒駕車的這段期間，也曾傳出她去打工的消息，也有人覺得2年就回歸有點太早，更重要的是她在日前還自己公開了最近tvN話題之作《淚之女王》的男主角金秀賢與自己的貼臉親密照片，暗示著自己與金秀賢過往曾是此等關係，徹底惹怒了粉絲與觀眾們。雖然照片只出現在她私人帳號短短3分多鐘即被刪除，但這樣的行為卻開始惹來非議。



話劇《蘿蔔泡菜》最終取消了金賽綸的選角，雖然說明了理由是考量到金賽綸的健康狀況，經過討論後決定讓她退出本劇演員行列，但不免令人聯想到有可能是負面輿論所帶來的壓力。

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