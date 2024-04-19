回归也被骂，不回归也躺枪！酒后驾车闯祸的金赛纶，从话剧舞台回归的计画失败～

做什么总是引发轩然大波的演员金赛纶，原本传出消息打算透过话剧《萝卜泡菜》舞台，作为酒后驾车反省2年之后的回归作品，不过消息一出又引发了争议，也让这表演的计画生变。

演员金赛纶曾演出电影《大叔》《恶邻布局》等，以及电视剧《魔女宝鉴》《优秀巫师贾斗心》等作品。但在2022年却因为酒醉后驾车自撞路边变电箱，涉嫌违反道路交通法而被判处罚款2000万韩元。至今无法正式演出作品，只短暂出现在歌手MV中。之前本来传出将透过话剧回归，但仍宣告失败。



金赛纶在17日入选了话剧《萝卜泡菜》的演员阵容，打算透过话剧回归表演舞台。话剧《萝卜泡菜》剧情描述看似冷漠的父亲，以及总是奉献自己的母亲，与一家3兄妹想要尽孝道的故事。该剧也在2009年首演之后成为长期在韩国演出的戏码，并且获得许多奖项肯定，预计在5月3日起演出。金赛纶在剧中将饰演最小的女儿静妍一角，并且已经制作好宣传印刷物与宣传影片，向大众公开后引发议论。



在金赛纶闯祸饮酒驾车的这段期间，也曾传出她去打工的消息，也有人觉得2年就回归有点太早，更重要的是她在日前还自己公开了最近tvN话题之作《泪之女王》的男主角金秀贤与自己的贴脸亲密照片，暗示著自己与金秀贤过往曾是此等关系，彻底惹怒了粉丝与观众们。虽然照片只出现在她私人帐号短短3分多钟即被删除，但这样的行为却开始惹来非议。



话剧《萝卜泡菜》最终取消了金赛纶的选角，虽然说明了理由是考量到金赛纶的健康状况，经过讨论后决定让她退出本剧演员行列，但不免令人联想到有可能是负面舆论所带来的压力。

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