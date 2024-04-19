[好片推薦]《犯罪都市4》張夷帥本次升格為「祕密警察」！馬東石鐵拳對上傭兵金武烈短刀～

[無雷]總是令人期待痛快剷除惡人的《犯罪都市4》系列電影終於回來了！本次鐵拳怪物刑警馬東石，面對出身傭兵的強敵金武烈，如何一網打盡網路吸金犯罪集團？將再度為觀眾們送上痛快一擊。

馬東石所飾演的怪物刑警馬錫道，這一次面對他所不太懂的數位線上犯罪，必須網羅警方網路搜查組的成員，於是請來了李主儐與另一成員共同協助辦案，也讓團隊增添新血。本次辦案的難度更高，畢竟網路犯罪必須追查出真正的IP位址與地點，通常都在海外偏僻之處。



除了網路搜查組的協助，在每一集當中都扮演重要綠葉角色的「張夷帥」，又再度成為重點人物。他對馬錫道可說是避之唯恐不及，但總是又被找到，不得不提供重要線索。這一次馬錫道不用威脅的方式，而改用柔性勸說，贈與一個重要證物，證明張夷帥成為「祕密警察」，讓他感覺自己也是警方的一員，更是卯足全力衝刺，成為本次破案關鍵人物。



這次的冷血反派金武烈，人設為傭兵出身，從一登場就是眼睛不眨一下的直接捅人，是人人看到就懼怕的角色。而為了不讓別人小看他，不斷殘害無辜的民眾，甚至大膽到直接走入警局殺死可能對他不利的證人，面對這樣無視警方與法律的惡人，馬東石該如何用鐵拳收拾他？最終在機艙中的一打二，也是本片最痛快的高潮，而馬東石僅問空姐「我有幾分鐘？」收拾這些惡人對他來說只是小菜一碟！保證絕對令觀眾痛快感飆升～



本次《犯罪都市4》因為被害人母親的眼淚與臨終請託，讓馬錫道無論如何都不願意放棄此案，跟前幾集一樣，內部長官仍然勸他交出案子給其他組偵辦，讓他直接在長官面前雙膝下跪！堅持要親手逮到幕後主嫌。最後他也與全體隊員到被害者母子墳前致意，為這次的作品增添了一些感性的氛圍。《犯罪都市4》仍兼顧到豐富笑點與嚴懲犯罪，想要痛快紓壓的觀眾們請期待4月26日全台上映。



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