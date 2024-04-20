【韓網熱門】求你們一定要聽聽金智媛演唱的《U&I》！韓網：你有什麼是不會的？

知道金智媛人美演技好，沒想到唱歌都那麼好聽。

金智媛憑藉熱播中的《淚之女王》「洪海仁」一角再得「人生角色」，扮演的財閥富三代千金傲嬌可人，嘴硬心軟，讓觀眾們又一次見識到了她的表演功底。 最近熱度持續走高的金智媛又被網友們挖出曾經在2011年播出的電視劇《What's up》裡唱歌的情景，邊唱邊跳，音準，氣穩，實力不輸專業歌手。



김지원이 부르는 유앤아이(U&I)

제발봐줘..

완전 아기명창고양이 당장 엠카가야됨.. pic.twitter.com/sfxvb8Ivj9 — (@z1_1019) April 16, 2024

韓國網友評論表示：

1. xx，擁有這樣的美貌，演技也瘋了，連唱歌都這麼好聽，據說人品也超好

2. 聲音好清亮啊，發音也好

3. 《What's up》很好看，感動成長型電視劇

4. 其實我覺得她唱得並沒有那麼好，只不過唱得很動聽

5. 她的原聲很好聽

6. 她到底有什麼是不會的

7. 金智媛小姐，麻煩演唱一下2024版本

8. 她和金秀賢都是演技又好又多才多藝

9. 金智媛，我們也唱一首OST吧

10. 金智媛才華真多啊，真好

11. 趕快出音源吧

12. 都聽聽，這發聲也太棒了

13. 金智媛會唱歌還會彈鋼琴，求求你開粉絲會吧

14. 哇，她好像小奶貓，超可愛

15. 金智媛，你為什麼活得這麼認真，學了這麼多東西

16. 粉絲會、泡泡，金智媛快點來吧

17. 無伴奏都唱那麼好，音感、節奏感也超級棒

18. 金智媛快去唱歌舞劇吧，收視率公約就搞一個男女主唱歌

19. 金智媛會彈鋼琴也會彈吉他，開粉絲會的話都展現一下吧

20. 金智媛的微笑比冬天的包子還要溫暖

21. 一臉不會唱歌的樣子，沒想到唱那麼好

原文：https://theqoo.net/square/3189481493

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