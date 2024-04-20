黄旼炫&申承浩&金度完「人生四格：鬼脸」扮丑太彻底！！粉丝找不到自己偶像在哪里～XD

等一下....黄旼炫一定要连「扮鬼脸」都这么认真吗？哈哈哈哈哈哈，第一眼我真的不知道有你耶～。

所以说认真的男人最可怕！黄旼炫、申承浩、金度完三位因戏结缘的演员聚在一起拍摄「人生四格」，因为扮丑得太彻底而引发讨论。

金度完在他的个人Instagram上分享了与明星友人们一起外出游玩的有趣瞬间，跟申承浩和黄旼炫一起挑战「人生四格」，这同时也是认证友情的特别时刻。



如果这是一场扮丑比赛，必须要把冠军颁给黄旼炫，因为我有一瞬间找不到他～。XD

网上留言：「黄旼炫喝酒了吧」、「黄旼炫只喝一点也会脸红」、「申承浩扮丑让我感觉似曾相识，像谁？我想不起来！」、「如果邕圣佑在的话哈哈哈哈」、「这不是我认识的黄旼炫～」、「你们太热情了」、「可不可以不要那么有诚意」、「结果从IG删掉了啦~」

▼下面我放一下三人很帅的瞬间~

黄旼炫

申承浩

金度完

黄旼炫、申承浩、金度完的朋友圈中还有邕圣佑跟河成云：申承浩、金度完、邕圣佑合作过韩剧《18岁的瞬间》，黄旼炫、申承浩合作过韩剧《还魂》《还魂：光与影》，黄旼炫、邕圣佑、河成云曾待过限定男团Wanna One。

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