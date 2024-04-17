曹政奭睽违5年再度回归喜剧电影！《Pilot》七月正式在韩上映！曹政奭穿上女装超美～

演员曹政奭日前重新出道成为新歌手，不过大家仍然相当期待他的戏剧作品！在古装剧《魅惑之人》之后，曹政奭即将以喜剧《Pilot》回归大萤幕，预告影片中还穿上了女装，竟然超无违和感！7月31日即将在韩上映。

《Pilot》描述一位明星机长韩正宇（曹政奭饰），竟在一夕之间成了一位失业者，没想到刻意打扮成女性之后，竟开启了他的事业第二春！这也是曹政奭继2019年的《极限逃生》后睽违5年再度主演的喜剧电影，《极限逃生》当时曾创下接近千万的942万观影人次纪录，本次曹政奭的喜剧回归也令观众们相当期待。



《Pilot》预告中公开了曹政奭原本饰演的机长韩正宇，穿上了女装变身「韩正美」，并且担任空姐喊著：「我是带领大家安全前往目的地的机长韩正美」，曹政奭独特的搞笑声调太有魔性魅力，而在《Pilot》片中他也将展现全新女性角色演技，令人相当好奇。《Pilot》除曹政奭以外，还有韩善伙等演员共同演出。



曹政奭化身女性已非第一次，在舞台剧《摇滚芭比》中他的女性变装表现更是大家相当熟悉的，不过本次电影中变身空姐，还是让观众们相当好奇剧情的发展。



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