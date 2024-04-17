父親超低調再婚，金秀賢缺席婚禮！淒慘家庭史再曝光：心臟手術時親父都未露面

金秀賢的新作《淚之女王》正在火熱播出中，收視率節節攀高，直逼tvN歷代電視劇收視率第一名的《愛的迫降》。

而此時卻傳出了金秀賢的父親、歌手金忠勛（64歲）低調再婚的消息。 然而身為兒子的金秀賢缺席了父親的婚禮，同時金忠勛過往拋妻棄子的歷史也被重新提及。



早在金秀賢靠《來自星星的你》中的「都敏俊」一角火遍全亞洲的時就被報導過家庭關係。 因為金秀賢不想讓媽媽傷心，他一直對父親避而不提，對外都稱自己是獨生子，但仍被媒體和網友挖出他的父親是曾經活躍在80年代搖滾樂隊Seven Dolphins的主唱金忠勛。

金秀賢並非是在充滿愛意的家庭里長大，父母早就離異，他一直跟著媽媽生活，因經濟拮据，和媽媽在月租房住了20年。 出道後的金秀賢也從未提到過生父，反而是同父異母的妹妹金珠娜在參加選秀節目《Produce 101》時被曝出同父異母的哥哥是金秀賢，一度成為話題，還被指蹭金秀賢熱度。

逐漸在娛樂圈闖出名堂的金秀賢對父親並沒有不聞不問。 2020年播出的CHANNEL A《聽到的傳聞》中，有記者嘉賓就爆料：「金秀賢目前經濟狀況寬裕，所以他一直在給父親、同父異母的妹妹以及妹妹的母親（繼母）經濟上的幫助。 」 可以說是非常的善良和有孝心了。



金忠勛在2019年發表新曲時提到了兒子，稱：「我和秀賢私下關係緊密，從來不談工作，在我內心裡始終覺得自己是他的父親，也一直很後悔（沒有好好對待他）。 」金忠勛曾在釜山活動，正巧遇到金秀賢要做心臟手術，但他卻沒能陪在兒子身邊，「2004年我接到電話說他要做心臟手術，因為說不是大手術，我也沒多想，以為不嚴重，加上樂隊不能沒有我，所以就沒去探望他，後來才知道是一個很大的手術。 」

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