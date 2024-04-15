《逆貧大叔》公開雙主角宋康昊＆卞耀漢的海報：混沌時代，慾望的交織

演員宋康昊和卞耀漢攜手主演的Disney+新劇《逆貧大叔》公開了雙人海報和預告片。

宋康昊和卞耀漢同時出鏡的海報以一家咖啡館為背景，主人公「三食叔叔」朴斗七（宋康昊 飾）和精英青年金產（卞耀漢 飾）隔著桌子面對面而坐。 「三食叔叔」準確理解金產的夢想，然而金產用充滿懷疑的眼神注視著他。



預告片則充滿了緊張感，開場就是「朴斗七」的「大家都叫我三食叔叔，作為愛和尊敬的意義，我非常喜歡這個綽號。 」故事交織著追逐夢想和野心的人物展開，姜成民（李奎炯 飾）向事業受阻的金產與三食叔叔提出了一個危險的提案。 三食叔叔和金產的合作也由此展開，他對金產說：「我有一項特長。 我可以給你一切。 」結局出現了轉折，展現出了三食大叔的變化。 他用冷漠的眼神說道：「叫我一聲三食大叔，那樣的話，我就給你們飯吃。 」

《逆貧大叔》為Disney+於2024年5月15日上線公開的原創韓國劇集，由《蜘蛛網》、《1勝》的申延植導演擔任編劇並執導，本劇為申延植與宋康昊第三度聯手合作，也是宋康昊出道32年來首部主演的電視劇。劇情以1960年代混亂的大韓民國為背景，講述即使在戰爭期間也總是為人們提供一日三餐的三食叔叔，遇見了想要打造人人都吃得飽、住得好的國家的精英青年，一起實現夢想的火熱故事。

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