现在是金秀贤♥金智媛VS炫彬♥孙艺真的对决！《泪之女王》收视率突破20%大关，离tvN历代收视率仅剩一步

《泪之女王》击败tvN电视剧收视率史TOP2《鬼怪》，以猛劲的势头持续奔走中。

14日播出的《泪之女王》第12集中白贤佑（金秀贤 饰）向洪海仁（金智媛 饰）提出了取消离婚的要求，但因洪海仁逐渐丧失记忆未能实现。 根据官方数据统计，第12集首都圈平均收视率为23.2%，最高瞬间收视率达到了25.2%；全国平均收视率为20.7%，最高为22.6%，连续5周更新了自身最高收视率，是包括地上波电视台在内的、所有频道同档剧中的冠军。



除此之外tvN主收视率群体2049男女收视率中首都圈平均收视率为9.4%，最高为10.3%；全国平均收视率为9.4%，最高为10.2%，又一次刷新最高纪录。



藉此《泪之女王》也超越tvN电视剧收视率史上TOP4《阳光先生》（18.1%）、TOP3《请回答1988》（18.8%）以及TOP2《鬼怪》（20.5%），成为tvN的新收视亚军。 冠军则是炫彬和孙艺真主演的《爱的迫降》，两剧之间仅剩1%的差距，《泪之女王》是否能够超越荣登霸主地位，让我们一起拭目以待。



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