金秀賢可能真是外星人吧！2014年都敏俊vs2024年白賢祐，根本沒區別嘛

《淚之女王》正在熱播中，廣大觀眾沉浸在有趣的劇情中的同時也不忘感歎「金秀賢到底是如何保養的？」

第10集中有一幕場景賢祐（金秀賢 飾）穿著黑色的帽衫和海仁（金智媛 飾）因為尹殷盛（朴成焄 飾）的出現發生了口角，臉上貼著OK繃的賢祐肌膚狀態令人驚歎，緊緻細膩，就連下頜線都完全沒有發腮的跡象。 1988年出生，如今已經36歲的他依舊少年感滿滿，這樣的肌膚狀態，真是讓人羨慕不已啊！！！



現在金秀賢似乎和10年前幾乎沒有任何變化。 10年前出演《來自星星的你》時，金秀賢才26歲。 而如今36歲的他和當時又有什麼區別呢，皮膚依舊白皙、光滑又緊致，看得觀眾們忍不住表示：「他果然是外星人」、「都敏俊不愧是你」、「只有我一個人在長年紀吧」、「歲月又在你臉上留下了什麼」等。



金秀賢的保養秘訣也一直是粉絲們津津樂道的話題，不過他屬於「天生麗質」型，曾經表示過「沒有特別的管理秘訣，多吃多睡，多緩解壓力」。

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