《泪之女王》郭东延中文好标准：「不要香菜」引发两派讨论，还出现

想必这两集大家肯定是抓著整包卫生纸追完的，我都觉得自己又哭又笑像个疯子，郭东延的表现也特别突出~！这一段「老板不要香菜」真的让人印象深刻。（PS：我是要加香菜派！你是不加香菜派吗？）

热门韩剧《泪之女王》上周末播毕的EP.12收视率又创新高！全国收视率扎扎实实的突破大关来到20.7%（首尔圈23.2%），无论主线还是支线剧情都非常吸引人，郭东延（饰演洪秀哲）的个人表现与饰演他妻子的李主傧（饰演千多慧）互动也非常精彩。



EP.11 洪家人为打探消息全家出动，假装是需要大型仓库的批发商们，洪秀哲被迫假装是中国来的商人，所以情急之下冒出的第一句话是：「老板，不要香菜。」这句不看字幕也能听懂他的中文，非常标准，



之后又补说了一句：「请把香菜从我的菜中取走。」这句就要稍微看一下字幕了！XD



홍수철 짭중국인 연기 진짜개웃김제발...

고수 싫어해서 중국어 외우고 다니던 곽동연다워서 미치겟음 ㅜㅜ#눈물의여왕 #곽동연 pic.twitter.com/ZsrOeRufLj — zzang! (@Julmii_kwak) April 13, 2024

这两句话也意外在网上引发了「加不加香菜」的两派讨论，正常来说，不喜欢吃香菜的人，绝对会特别对老板说：「不要加香菜。」大家又是哪一派的呢？

▼郭东延发文写道：「皇帝陛下，请把香菜去掉。」







最后，洪秀哲又高兴的跟仓库员工握手说：「我的孩子，皇上。」有网友找出这一句台词，分明就是出自《后宫甄嬛传》里的名场面，甄嬛小产时痛哭对皇上说的话。



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