金在中和K.Will初见面也太劲爆！金在中：「哥，要我教你Kiss吗？」

金在中的YouTube节目《在朋友》最新一集邀来老朋友K.Will，不过他们竟是出道以来首次在镜头前同框，初见面的劲爆故事也是首度公开。

K.Will和金在中过去只有同场过一场拼盘演唱会（2007年Dream Concert），不过他们在出道前就熟识了，东方神起出道曲〈HUG〉是K.Will导唱兼和声的，如果要算细算每个人的Part，K.Will可能还是最多的，金在中都说K.Will「是我们第六位成员」。金在中等人确定以「东方神起」出道时，K.Will接到金在中电话听到团名时还满头问号。



K.Will忆起Dream Concert和东方神起同场，当时东方神起粉丝占领了大部分观众席，而自己刚出道粉丝寥寥无几，不过东方神起在后台受其他歌手欢呼时，不忘寻找K.Will和他打招呼、恭喜他出道，让他当下非常感动。后来登台演唱，就算全场的人都不认识他，他也得到了很大的力量不怯场的完成表演。



重点是K.Will和金在中的初见面！K.Will透露Cyworld（韩国早年的社群网站）上有张他和金在中、金俊秀在录音室的合照，那就是他们的初见面。K.Will栩栩如生描绘他们三人的初见面，金俊秀穿著制服对他表演扑克牌魔术，金在中惊天动地的对他说：「哥，要我教你Kiss的技巧吗？」



K.Will坚决没有加油添醋，继续说：「然后我就问：『你在说什么屁话？』」结果金在中就握住了K.Will的手，不是浅浅的亲亲而已，是对他的手臂深吻Kiss了！K.Will心里想说：「这世上就是有一些疯子啊！」而金在中强装镇定(?)，冷静的替自己辩护那是一个电影（《My Girl／小鬼初恋／宝贝小情人》）的名场面，小孩子因为没有接吻过，所以吻了自己的手背试图感受。



制作单位对金在中说：「电影里都是小孩子……」金在中很激动：「我当时也十几岁啊！」结果他接下了的话让情况更诡异了，他对K.Will说：「哥成年了，但我还十几岁。」K.Will：「十几岁的人对一个成年人说：『要我教你Kiss的技巧吗？』」（按：一切发生在金在中出道前，他韩国年龄18岁以前，K.Will 27岁以前）



金在中继续解释自己是以一个孩子的角度，还很纯真的看待世界、对世界充满好奇……最后仍讲不赢K.Will放弃了，K.Will还发现他急得跺脚XD。

▼完整节目（〈Hug〉5:29、Dream Concert 7:20、金在中Kiss K.Will 14:14）



▼节目过后合照XD



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