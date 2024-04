韓國樂團N.Flying兩主唱李承協、柳會勝再度於澳門舉行演唱會，門票4月22日公開發售

韓國實力樂團N.Flying成員自上年起相繼入伍,由隊長李承協和成員柳會勝作為樂團代表,精心準備全新系列的演唱會給粉絲,去年首次以二人形式舉辦演唱會,大受歡迎,好讓N.Fia (N.Flying粉絲稱號)在等待全體成員回歸的期間,仍然能夠欣賞N. Flying的歌曲,十分貼心。今天主辦單位希亞娛樂宣佈《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》將於5月12日(星期日)在「澳門百老匯™」–百老匯舞台舉行,也是兩位主唱再次以二人形式在澳門進行表演,門票將於在4月22日下午2時於澳門百老匯及大麥網公開發售。

N.Flying於2015年正式在韓國出道,由5位成員組成,分別是隊長兼主唱和Rapper的李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝、結他手車勳和低音結他手徐東成,各人充滿個人特色,盡顯音樂才華。N.Flying於2015推出首張迷你專輯《Awesome》並正式出道,除了冠軍歌曲《Rooftop》,也有《GOOD BAM》、《Oh really.》等多首代表作,精湛的音樂舞台讓大家留下深刻印象。



寵粉的李承協和成柳會勝一向會在演唱會演譯中文歌曲,他們曾在香港站演唱張天賦和陳蕾的《永久損毀》,並在台北站帶來了韋禮安的《如果可以》。相信大家都很期待他們在澳門站會為粉絲們準備了什麼驚喜,讓N.Fia拭目以待!

二人更特意為粉絲準備了擊掌、觀看彩排、親筆簽名拍立得、海報以及拍攝團體合照,粉絲福利十分豐富,N.Fia (N.Flying粉絲稱號) 不容錯過!



《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》

日期 : 2024年5月12日 (星期日)

時間 : 晚上6時正

地點 : 「澳門百老匯™」–百老匯舞台

票價 : 澳門幣 MOP 1,688 / 1,288 / 788

公開售票:2024年4月22日(星期一) 下午2時起



訂購網站 :

- 澳門百老匯:https://www.broadwaymacau.com.mo/

- 大麥網:https://www.damai.cn/

粉絲福利:

MOP 1,688門票:擊掌(全體)、觀看彩排(全體)、印簽小卡(全體)、團體合照(10人一組) (名額200名)、親筆簽名拍立得5張、親筆簽名海報80張

MOP 1,288門票:擊掌(名額200名)、觀看彩排(名額200名)、印簽小卡(全體)、團體合照(10人一組) (名額50名)、親筆簽名拍立得5張、親筆簽名海報10張

MOP 788門票:擊掌(名額100名)、觀看彩排(名額100名)、印簽小卡(全體)、親筆簽名海報10張



* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

