清新男團ONE PACT首度全員來台許願逛夜市吃雞排〜誠意練唱「烏梅子醬」送台粉！

ONE PACT五位成員鐘佑、Jay、性珉、藝譚以及TAG來台與粉絲們見面，一日舉辦兩場次，也在中間休息時間抽空與媒體們見面。

五人一出場就人注意到其中成員藝譚的其中一邊眼睛特地戴上了眼罩，一問之下原來是長了針眼。五人雖然都經歷過選秀節目的洗禮，其中藝譚除了是團體內的老么，也是舞台經歷較少的一位，本次算是首度出道，他也提到自己覺得各方面有所不足，但身邊的哥哥們都經驗豐富，會帶著他一起完成舞台。TAG也想起他們的出道舞台，當時藝譚還會露出緊張的神情，但至今已經成長不少了。



問到五位大男孩來台之前有沒有做了什麼功課？性珉提到說稍微找了些資料，知道天氣有些炎熱，不過實際來台覺得沒有自己想像中熱。他也提到韓國人眼中，台灣可說是韓國人旅遊滿意度最高的一個熱門地點，所以他們本次來台也很希望有空去夜市吃吃喝喝兼逛街。五位成員也異口同聲表達久仰「雞排」的美味，一聽見記者說稍後買給他們吃，立即興奮得鼓掌大叫起來。



他們也學了一些簡單中文問候粉絲，例如「可愛」「我愛你」「姐姐漂亮」等，竟然還學會了最新流行語「觸爆」，果真是年輕人。ONE PACT也提到台灣粉絲們總是相當熱情的為他們應援並尖叫，原本首度演出心情相當緊張，但看到粉絲們的熱情，讓他們能夠放下緊張心情而更加享受舞台。

除了演唱一些前輩們，譬如iKON以及WINNER的歌曲等，他們甚至特別為台灣粉絲們準備了中文歌曲，也就是李榮浩的「烏梅子醬」，雖然準備時間不長，成員們只能先錄下來，再慢慢修正自己發音不正確的地方，TAG也說明歌詞中有捲舌音ㄕ、ㄔ這些發音的部分對他們來說比較困難，大家相當努力練習。



ONE PACT以團員在音樂上自創能力強而著稱，TAG也稍微說明了每位成員的優勢，譬如Jay的歌曲演唱實力很優秀，性珉則是擅長舞台表演，也擔任團內的氣氛製造者，隊長鐘佑的舞台表演很厲害，也很有責任感，藝譚則是舞蹈表現很優秀，也是很有潛質的一位。隊長鍾佑則接續稱讚TAG，他表示TAG繼會跳舞又有優秀的音樂創作能力，相當優秀。



接下來ONE PACT也將推出單曲專輯，會與出道專輯走完全不一樣的風格，比起抒情愛情的歌曲，這次的歌曲風格更像是描述他們自身的故事。成員們也相當感謝粉絲們的熱情應援，希望日後很快有機會再度造訪台灣。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞