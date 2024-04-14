韩国乐团N.Flying两主唱李承协、柳会胜再度於澳门举行演唱会，门票4月22日公开发售

韩国实力乐团N.Flying成员自上年起相继入伍，由队长李承协和成员柳会胜作为乐团代表，精心准备全新系列的演唱会给粉丝，去年首次以二人形式举办演唱会，大受欢迎，好让N.Fia (N.Flying粉丝称号)在等待全体成员回归的期间，仍然能够欣赏N. Flying的歌曲，十分贴心。今天主办单位希亚娱乐宣布《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》将於5月12日(星期日)在「澳门百老汇™」–百老汇舞台举行，也是两位主唱再次以二人形式在澳门进行表演，门票将於在4月22日下午2时於澳门百老汇及大麦网公开发售。

N.Flying於2015年正式在韩国出道，由5位成员组成，分别是队长兼主唱和Rapper的李承协、鼓手金宰铉、主唱柳会胜、结他手车勋和低音结他手徐东成，各人充满个人特色，尽显音乐才华。N.Flying於2015推出首张迷你专辑《Awesome》并正式出道，除了冠军歌曲《Rooftop》，也有《GOOD BAM》、《Oh really.》等多首代表作，精湛的音乐舞台让大家留下深刻印象。



宠粉的李承协和成柳会胜一向会在演唱会演译中文歌曲，他们曾在香港站演唱张天赋和陈蕾的《永久损毁》，并在台北站带来了韦礼安的《如果可以》。相信大家都很期待他们在澳门站会为粉丝们准备了什么惊喜，让N.Fia拭目以待！

二人更特意为粉丝准备了击掌、观看彩排、亲笔签名拍立得、海报以及拍摄团体合照，粉丝福利十分丰富，N.Fia (N.Flying粉丝称号) 不容错过！



《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》

日期 : 2024年5月12日 (星期日)

时间 : 晚上6时正

地点 : 「澳门百老汇™」–百老汇舞台

票价 : 澳门币 MOP 1,688 / 1,288 / 788

公开售票：2024年4月22日(星期一) 下午2时起



订购网站 :

- 澳门百老汇：https://www.broadwaymacau.com.mo/

- 大麦网：https://www.damai.cn/

粉丝福利:

MOP 1,688门票：击掌(全体)、观看彩排(全体)、印签小卡(全体)、团体合照(10人一组) (名额200名)、亲笔签名拍立得5张、亲笔签名海报80张

MOP 1,288门票：击掌(名额200名)、观看彩排(名额200名)、印签小卡(全体)、团体合照(10人一组) (名额50名)、亲笔签名拍立得5张、亲笔签名海报10张

MOP 788门票：击掌(名额100名)、观看彩排(名额100名)、印签小卡(全体)、亲笔签名海报10张



* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

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