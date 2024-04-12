金信祿將特別出演《淚之女王》，飾演「白賢泰」金度賢的妻子！兩人早在《財閥家的小兒子》飾演過夫妻

今日（12）演藝界相關人士：「金信祿將特別出演《淚之女王》，爲劇情增添趣味。」
據悉，金信祿將飾演至今仍蒙著一層神祕面紗的白賢泰（金度賢 飾）的妻子，雖然在劇中經常停到，但是一直沒有露面。金信祿作爲白賢泰的妻子在龍頭里登場，讓人期待劇情！
而最引人關注的是金信祿和金道賢曾在《財閥家的小兒子》合作過，當時金信祿飾演陳養喆唯一的女兒「陳華榮」、金道賢飾演財閥家的女婿「崔昌帝」。他們當時展現搞笑的愛情線，受到許多觀眾的喜愛，還有不少他們的CP粉呢！
而金信祿近年出演的作品都備受關注，憑藉著《地獄公使》在《第58屆百想藝術大賞》和《第1屆青龍系列大獎》活得最佳女子配角賞。之後在《某一天》、《財閥家的小兒子》《舊案尋兇2》、《MOVING 異能》等劇也展現精湛的演技。
另外，《淚之女王》由金秀賢、金智媛主演，講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。第10集以全國平均18.952%再次刷新自身的收視率紀錄，首都圈收視率更是突破了20%的大關，真的非常厲害！
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞