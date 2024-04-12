金信禄将特别出演《泪之女王》，饰演「白贤泰」金度贤的妻子！两人早在《财阀家的小儿子》饰演过夫妻

今日（12）演艺界相关人士：「金信禄将特别出演《泪之女王》，爲剧情增添趣味。」
据悉，金信禄将饰演至今仍蒙著一层神秘面纱的白贤泰（金度贤 饰）的妻子，虽然在剧中经常停到，但是一直没有露面。金信禄作爲白贤泰的妻子在龙头里登场，让人期待剧情！
而最引人关注的是金信禄和金道贤曾在《财阀家的小儿子》合作过，当时金信禄饰演陈养喆唯一的女儿「陈华荣」、金道贤饰演财阀家的女婿「崔昌帝」。他们当时展现搞笑的爱情线，受到许多观众的喜爱，还有不少他们的CP粉呢！
而金信禄近年出演的作品都备受关注，凭藉著《地狱公使》在《第58届百想艺术大赏》和《第1届青龙系列大奖》活得最佳女子配角赏。之后在《某一天》、《财阀家的小儿子》《旧案寻凶2》、《MOVING 异能》等剧也展现精湛的演技。
另外，《泪之女王》由金秀贤、金智媛主演，讲述一对结婚三年、女强男弱的财阀夫妻，因不对频的生活使婚姻遭遇危机，在克服困境后两人的爱情如奇迹般再次绽放的故事。第10集以全国平均18.952%再次刷新自身的收视率纪录，首都圈收视率更是突破了20%的大关，真的非常厉害！
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