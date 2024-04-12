【微雷】《背著善宰跑》女主和貝斯手竟是二搭！金惠奫&宋建熙曾在話題劇《SKY Castle》演「學霸女&私奔男」

tvN新劇《背著善宰跑》首播好評如潮，集合「青春純愛+懸疑解謎」兩大元素，讓觀眾一邊享受糖分一邊猜測穿越後的劇情走向。 大家有沒有發現，女主金惠奫和男二宋建熙已經是第二次合作啦！

《背著善宰跑》講述被偶像拯救的粉絲穿越回過去試圖拯救偶像的故事。 金惠奫飾演「任率」從2023年穿越回2008年、試圖拯救多年後突然離世的偶像明星「柳善宰」，宋建熙飾演善宰的高中校友「金太成」，是當年人氣很高的學校樂隊貝斯手。





*如果不想被暴雷第2集請跳過這一段！！



任率穿越後才想起太成是她當時的本命，雖然原本的故事線裡告白失敗沒有下文，但這一次，太成對這個嘮嘮叨叨的女孩產生興趣，逐漸令任率原本的目標——善宰感到危機。

*暴雷結束！！

其實金惠奫和宋建熙早在2018年就已有過合作，那就是當年的現象級話題劇《SKY Castle》（港譯：天空城堡）！



當時金惠奫飾演女主韓瑞珍（廉晶雅 飾）的女兒、學霸「姜藝瑞」，爭強好勝、嫌貧愛富、自私善妒，強烈個性給觀眾留下很深印象。





相較之下宋建熙的存在感可能不太強，卻是開啟整個故事的關鍵人物！宋建熙飾演另一名學霸「朴英才」，因不堪壓力而跟保姆女兒私奔、與家人斷絕聯絡，令母親李明珠悲傷絕望而選擇自盡，成就了第一集的震撼結尾。





時隔6年兩位演員再次出現在同一部劇，跟上次相比互動指數暴增，讓人感覺十分神奇~





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞