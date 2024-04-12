青春純愛劇《背著善宰跑》超甜搶先看：任率對善宰瘋狂輸出土味情話，資深粉絲輕鬆拿捏少年偶像！

善宰想笑又努力忍住的模樣太可愛了！這就是青春和初戀嗎！

tvN新劇《背著善宰跑》首播後反響爆棚，很多人驚呼太久沒看到這樣令人心動的青春浪漫劇了！今日公開了下週的搶先看片段，甜到讓人手腳蜷縮~XD

任率（金惠奫 飾）和善宰（邊佑錫 飾）並排坐在泳池邊，微醺的任率開啟土味情話模式：「你突然情緒低沉，讓我感覺有道墻... 完美的墻？」（*韓文「完美」第二個字與「墻」同音）



善宰思考這是哪個類型的耍酒瘋，任率繼續：「你的能力其實是bubble哦？unbelievable！不喜歡嗎？真是很zing（惡心）耶... amazing！」

一連串土味情話讓善宰忍不住偷笑，表面上還維持高冷嫌棄：「很無趣！不要再講了。 」任率不解地嘟囔：「這些以前可是善宰的爆笑按鈕啊，居然不好用了。 」不愧是15年骨灰級粉絲，對偶像的喜好瞭若指掌，清純少年就這樣被輕鬆拿捏！XD



任率拿出隨身聽邀善宰一起聽音樂，迷迷糊糊差點跌倒。 善宰立即把她拉回來，心想幸虧這一側肩膀沒受傷。 任率播放的是金亨中2003年發行的《好像是吧（그랬나봐）》，也就是善宰後來經常給粉絲唱的歌！善宰喜歡的薄荷糖也是因為任率，儘管她不知道，他的世界早已被她填滿~這一對真的太甜了！



선재업고튀어 선업튀 3화 스페셜 선공개



아무렇지않게 주접하는 임솔이랑

듣다보니 입꼬리 주채못하는데 좋아죽는 류선재

김혜윤이랑 변우석 이런 연기 왤케 잘함ㅋㅋㅋㅋ

술먹고 졸아서

아픈 어깨인거랑 상관없이 기대게 만드는거 갸죠음 pic.twitter.com/mvgsMKFznK — 잡담하는 온단 (@0dan79) April 12, 2024

前兩集播出後有觀眾猜測任率可能在事故後失憶，因為她不記得家對面住的就是善宰，不記得曾經給善宰薄荷糖，事故時救她的人似乎是善宰，看起來她也不記得......

而第二集結尾，2023年1月1日善宰墜亡的酒店桌上，一堆藥瓶中間多了一張與任率的合影，暗示任率的穿越已對未來做出一點改變。 所以接下來會不會看到藥瓶逐個減少、善宰完好無損地走出酒店呢？一定要是HE啊！





《背著善宰跑》每周一二更新，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台同步追看！



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