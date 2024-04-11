《淚之女王》本週劇集搶先看：賢祐殷盛為海仁大打出手！「白洪CP」德國約會甜蜜劇照大放出

《淚之女王》上週第10集刷新自身最高收視率19%（首都圈20.9%）、晉升tvN史上第3高，果然第10集開始才是正片，這週的劇情更加引人期待！

今日上午公開的第11和12集先公開影片中，殷盛見賢祐仍留在海仁身邊，言語輕薄挑撥道：「因她得了絕症而突然產生從前沒有的感情嗎？還是覺得撐下去能撈到點什麼？不如來我這邊吧，只要你離開海仁，你想要什麼我都給。 」賢祐把動手動腳的殷盛按在墻上，咬牙切齒道：「我忍很久了，你走吧。 」



殷盛試圖偷襲反被賢祐一拳打中臉頰，接著是賢祐的霸氣宣言：「我對海仁都沒說的告白，更不想對你說。 不管你做什麼勾當我都不會離開，以後也會一直貼在海仁身邊，所以你醒一醒、滾蛋吧。 」轉身走遠超級帥氣！



tvN還公開了賢祐和海仁在德國約會期間的劇照，夜幕下兩人太美好了吧！









《淚之女王》講述結婚3年感情破裂的財閥夫妻奇跡般找回真愛的故事，上集尹殷盛強行跟洪海仁結婚並舉辦記者會，在海仁震撼發言中迎來ending。 第11集將在本週六（13日）晚公開，海外觀眾可以通過Netflix同步追看！



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