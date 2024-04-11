《泪之女王》本周剧集抢先看：贤佑殷盛为海仁大打出手！「白洪CP」德国约会甜蜜剧照大放出

《泪之女王》上周第10集刷新自身最高收视率19%（首都圈20.9%）、晋升tvN史上第3高，果然第10集开始才是正片，这周的剧情更加引人期待！

今日上午公开的第11和12集先公开影片中，殷盛见贤佑仍留在海仁身边，言语轻薄挑拨道：「因她得了绝症而突然产生从前没有的感情吗？还是觉得撑下去能捞到点什么？不如来我这边吧，只要你离开海仁，你想要什么我都给。 」贤佑把动手动脚的殷盛按在墙上，咬牙切齿道：「我忍很久了，你走吧。 」



殷盛试图偷袭反被贤佑一拳打中脸颊，接著是贤佑的霸气宣言：「我对海仁都没说的告白，更不想对你说。 不管你做什么勾当我都不会离开，以后也会一直贴在海仁身边，所以你醒一醒、滚蛋吧。 」转身走远超级帅气！



tvN还公开了贤佑和海仁在德国约会期间的剧照，夜幕下两人太美好了吧！









《泪之女王》讲述结婚3年感情破裂的财阀夫妻奇迹般找回真爱的故事，上集尹殷盛强行跟洪海仁结婚并举办记者会，在海仁震撼发言中迎来ending。 第11集将在本周六（13日）晚公开，海外观众可以通过Netflix同步追看！



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