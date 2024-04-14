【韓網熱帖】參加婚禮時發現新郎長這樣，你打算宣傳到什麼時候（feat.車銀優）

誰會不喜歡帥哥呢？

Theqoo上有網友以「參加婚禮時發現新郎長這樣，你打算宣傳到什麼時候」，並貼出了多張車銀優的照片，引爆網友的評論。



大家紛紛表示：

1. 參加這場婚禮將是我人生重大經歷之一

2. 感嘆一句「哇喔~~~~」之後吃飯、再和他聊幾句，然後結束

3. 臨死之前我都要再說一次，告訴大家那場婚禮新郎的臉在發光

4. 車銀優這種顏值的話從入場開始就會引爆熱議吧，怎麼可能不關注他

5. 我看過不停誇新郎帥爾另新娘傷心的婚禮，老實說新娘才是整場婚禮的中心啊，沒禮貌的人太多了

6. 如同《壇君神話》一般永流傳

7. 我媽的朋友和帥哥結婚了，都過去30年了我媽還會提到那場婚禮，如果新郎是車銀優的話，客人們中那些已婚女性們會產生短暫的憂鬱症吧

8. 我要講一輩子

9. 每次見到請我去參加婚禮的朋友都會誇一遍的程度

10. 每次和朋友聚會都會說一遍，如同一個全新的故事

11. 一輩子，死之前也會告訴子孫後代，讓這個傳說傳下去

12. 雖然是別人的老公，但我會去關注他的IG

13. 我在路上見過一次車銀優，先是看到一片光，然後是爆帥的一張臉，人走過去之後才後知後覺地發現是車銀優，我要說500年

14. 直到下下下下*100000000婚禮還會講，孫子孫女結婚的時候掏出當年的照片，「你們看啊，他真的非常帥」

15. 至少要說上3代吧

16. 家裡長輩也會提起以前參加婚禮時的故事，哈哈哈，這種顏值的話我估計也會說一輩子

17. 子孫代代，而且這輩子都會以「帥哥xxx」來稱呼他

18. 哪怕不熟，我也會求他請我去他家玩

19. 5年前我和朋友在一家咖啡廳看到一位帥哥，到現在我和朋友見面的時候還會提到他，帥哥是稀有動物啊

20. 哪怕他離婚了，我也會說一輩子

21. 死而復生都還會惦記，這種帥哥很稀有，絕對是古典傳說級

22. 等我老了住進養老院，還要繼續告訴裡面的護工

原文：https://theqoo.net/square/3173665765

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