Brian和Super Junior始源疏遠因為「簡直是牧師」XD 幫厲旭喊話：「High Five哈幾馬」

在韓國歌壇也有一席之地的雙人歌手團體Fly to the Sky，成員Brian近年因YouTube節目《清潔狂Brian》綜藝效果十足翻紅，近日他受邀Super Junior厲旭的YouTube節目《人生喀嚓》，兩人身為SM娛樂前師兄弟聊得很愉快。

Fly to the Sky 2005年離開SM娛樂，而Super Junior正準備從SM出道而已，雖然在SM並沒有太多接觸，但後來還是有緣認識，包括後來觀賞Super Show和厲旭合影，私下還和始源很熟識。Brian也說很喜歡上SM出身藝人的節目，表示這些藝人都很有「老SM」的氛圍。

而為什麼會「曾經」和始源熟識呢？Brian說兩人有共同信仰，但「他的信仰太強烈了」，厲旭一聽就爆笑出聲。Brian解釋：「我的意思是我也有堅定信仰，但必須更集中(?)我們的生活，他就像Super Junior的牧師。」也透露當時會去看Super Show完全是因為人情壓力，擔心沒到場欣賞始源會生氣XD。



Brian試圖取得厲旭的認同：「他很容易生氣，對吧？」厲旭：「很容易……」不過Brian聽厲旭說始源對房地產很了解、有「特別的氣韻」能讓房價上漲，馬上見風轉舵：「始源我們連絡一下吧！」

聊到成員間會不會吵架，Brian說他和煥熙（Hwanhee）以前在宿舍，有不高興的事就是各自回房間，完全沒有吵架機會，此時又有始源的局了，因為輪到厲旭聊自己和始源的吵架故事，也就是有名的‎「恰信一搜事件」‎！沒想到Brian和厲旭，除了打掃方面很有共鳴，連始源這件事也是！

厲旭說自己只是想停止始源繼續High Five（擊掌），結果始源生氣的問他：「你有自信以後都不和我見面了嗎？」Brian不可置信：「就因為High Five？」且老實的說始源每次和自己見面就要握手時，他心裡也會想說：「我們昨天才見，現在又要握……」Brain相當理解厲旭的心情，替他想怪招：「你要戴刺刺的手套（指壓手套）！」尾聲還替厲旭向始源喊話：「拜託不要再High Five了始源！」非常搞笑。



▼完整節目（3:09始源信仰太強烈、5:57始源的房地產氣韻、17:06吵架故事、23:33 Brian說厲旭一個人也很不錯，成員太多好煩，然後向始源喊話）



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