近期在各劇頻頻出現的男演員！李茂生從《黑暗榮耀》殺人魔演到《Hide》出軌男戲路不設限！最近再加入《支配物種》！

演員李茂生近期作品相當多，並且題材也相當多元化，戲路相當寬廣也總能賦予角色相當特別的個性，演技獲得許多觀眾們的好評。他也將在今日公開的Disney+新作《支配物種》中登場。

李茂生其實從2006年出道，作品不少，從近年來也開始戲份越來越重並且躍升男主角。從《夫婦的世界》中李茂生以默默愛慕金喜愛的醫師同事登場，接下來他在《寧靜海》中也飾演太空人中的一員，李茂生在《三十九》中與罹患絕症的田美都配對，雖然兩人是婚外情，但相守到最終一刻，依舊相當感人。



在《黑暗榮耀》中李茂生僅有短暫登場，飾演讓李到晛充滿恨意的對象，令他失去了父親的一位變態殺人魔，雖然戲份很少但卻令人相當震撼。近期則是在《大指揮家》中飾演指揮家李英愛的護花使者，默默給予深情的支持與信任。



李茂生目前正出演JTBC與Coupang Play的懸疑新作《Hide》，飾演李寶英的律師老公，某天突然離奇死亡，接著又被揭發是假自殺，原本以另一個人的身份躲藏著，老婆李寶英卻又遭受威脅，原來李茂生遭到綁架，為了救出他李寶英也只好淪為車手，甚至為壞人辯護脫罪，好不容易與老公重逢，卻發現老公與婆婆可能聯手殺了人，李茂生更被目睹似乎與鄰居神祕女子有不倫戀情……



4月10日公開的Disney+新作《支配物種》，描述一位即將於2025年開啟人工培養育兒生命工學企業BF集團的代表尹自由（韓孝周飾）以及帶有意圖刻意接近她的警衛員禹載運（朱智勛飾），兩人捲入了可疑的事件，並追查幕後真相。李茂生在劇中則是飾演韓孝周20年的好友，同時也是BF集團的技術總負責人溫山。主視覺海報中的李茂生穿上了研究衣白袍，展現專業魅力，不過他的撲克臉仍然很難令人看出真正的意圖。期待他的新角色挑戰。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞