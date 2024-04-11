連動物也逃不過顏值評價！韓網友不滿大熊貓「福寶」未來對象：這就像把公主嫁給了乞丐

福寶作為韓國首隻自然繁殖的大熊貓在當地深受歡迎，本月初已經3歲多的福寶按照規定回歸中國，目前正在中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地進行檢疫隔離中。

福寶在離開韓國之前，韓網上就傳出福寶回歸中國後的任務之一就是要「戀愛」，甚至貼出了「相親對象」的照片，是旅法回國的「小王子」圓夢。 THE PANN上有網友以「公開福寶配種對象」為題，公開了數張大熊貓圓夢的照片，沒想到竟引起了韓國網友們的熱烈討論。



不少韓國網友看到略顯髒兮兮的圓夢，忍不住吐槽，尤其是被標為最佳留言的，他們不滿道：「一開始以為是不是故意挑了醜照片，去google了一圈發現它從小就很醜」、「牠看起來像個乞丐」、「好像個大叔啊，福寶可是公主，為什麼要把牠嫁給酗酒的大叔」、「 我第一次看到動物產生了牠好像個乞丐的想法」。



不過也有很多網友譴責用人類的審美去評判動物，表示：「都是大熊貓，分什麼美醜啊，居然有人對動物進行外貌評判，還寫惡評，太寒心了」、「性格最重要啊，怎麼能光看臉，圓夢在法國也很受歡迎，福寶也有可能就喜歡這種毛不順還捲捲的男熊啊」、「 不喜歡圓夢的樣子你們就私下悄悄反對啊，罵動物的行為也太搞笑了」、「你們自己的人生是有多辛苦，才在這裡罵動物洩憤啊」、「這輩子都沒想過能看到這麼多評判動物美醜的留言，人類還真是垃圾啊」等。



對於很多熊貓粉絲關心的「福寶」戀愛的問題，中國大熊貓保護研究中心表示，「福寶」不滿4歲，屬於亞成體大熊貓，還未性成熟，目前並沒有配對計畫。 熊貓粉絲們暫時還看不到「福寶」談戀愛。

PS：亞成體（Subadult）指動物已經離開父母獨立生活，但還未性成熟。

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