呆萌崔振赫被妈妈暴风唠叨，还被唱衰「不如不要结婚」XD 曝不止被一个前女友劈腿

前阵子主演《Numbers：大厦之林的监视者们》，目前又投入新剧《日夜不同的她》的崔振赫，或许是因为拍戏繁忙，已有大半年未出演担任班底的综艺节目《我家的熊孩子》，本周日播出的388集总算回归。

崔振赫妈妈朴美子首度在镜头前曝光，原来崔振赫目前与父母同住，这天他要带妈妈出门旅行。崔振赫和妈妈相处果然「正常发挥」，例如把整个医药箱塞进行李箱，出门忘记带钱包得刷妈妈的卡，钓鱼竿买了结果不会装鱼线……糗事一箩筐，又被主持人们狂喊黑洞狂喊呆，妈妈更是看不下去。



其实这对母子从早餐时光就不平静，妈妈要崔振赫存钱、叨念他不要再投资赔钱了，也要娶新抱（媳妇）回家，但一度放弃的说：「没有钱，与其让人家跟著你受苦，还不如不结婚。」「只看面皮（指外貌）被吸引，对方该有多失望？不懂的事太多了！」崔振赫回应：「反而是我的魅力啊！本来就是弥补彼此的不足才会成为夫妻的啊！」妈妈：「如果是这样的话，蜜月旅行就要分开了！」



「妈妈跟钟国哥应该合得来。」妈妈严格又节俭，让崔振赫忍不住说这句话，结果妈妈说：「太喜欢他了！多希望你跟他多多来往，在旁边多多学习人家！不过钟国哥遇到你应该会嫌弃你、讨厌你的。」崔振赫：「也有那个可能……」



崔振赫从家里一路被念到旅行地点钓鱼场，耳朵都要流血，但崔振赫也不是老实挨念的人，还会回应：「妈妈如果是个男人，肯定会成为军人。」当妈妈赞许崔振赫开车很温顺，继而提醒他开车无论如何都不要烦躁时，崔振赫也会说：「那妈妈为什么自己火气那么大？」妈妈只能尴尬摸摸鼻子。不过，主持人都认同妈妈所念的一切都很有道理，因为都是崔振赫自己先找麻烦XD。



虽然大部分都在挨念，但崔振赫提起感情伤心事时，妈妈仍会心疼。崔振赫‎过去就透露自己曾被劈腿长达1年，这次更松口不止一任前女友劈腿，甚至是连续两任都遭劈腿，其中一任还想继续维持关系，不过阴影无法抹灭便放弃，妈妈看著他：「儿子肯定很难过吧！受苦了！」



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