《第60屆百想藝術大賞》公開入圍名單，《淚之女王》金智媛未入榜引爭議：好可惜

《第60屆百想藝術大賞》將於5月7日舉行，4月8日公開大賞入圍名單，正在熱播中的《淚之女王》的男主角金秀賢上榜，卻少了女主角金智媛，由此引發了爭議。

《百想藝術大賞》將評選出過去一年裡在電視劇、電影、話劇等方面有著優秀表現的演員。 引發爭議的則是「最優秀演技賞」入圍名單。 根據名單，金秀賢（tvN《淚之女王》）、南宮珉（MBC《戀人》）、柳承龍（Disney+《MOVING 異能》）、柳演錫（TVING《運氣好的日子》）、任時完（COUPANG PLAYING《少年時代》）等大熱劇男主角全都上榜。



而女演員部份入圍的則有羅美蘭（tvN《壞媽媽》）、安恩真MBC《戀人》、嚴正化（JTBC《車貞淑醫生》）、李荷妮（MBC《夜晚開的花》）、林智妍（ENA《有院子的家》）等人。



網友們發現收視率勢頭猛勁，目前已經躋身tvN歷代電視劇收視率TOP3的《淚之女王》的男主角金秀賢赫然在榜，卻偏偏沒有演技同樣優秀的金智媛，難免讓大家惋惜。 該劇第10集收視率已接近19%（全國收視率），20%大關近在眼前，是目前最火爆的電視劇。



網友們表示：「居然沒有金智媛，也太不像話了吧」、「百想頒獎禮上是看不到金智媛了嗎？」、「金智媛演得也非常好啊，為什麼沒有她」、「看了其他候選人，競爭好激烈啊」、「除了金智媛，沒有《惡鬼》裡的金泰梨也讓我很驚訝」、「其實金秀賢入圍也讓人覺得很奇怪，《淚之女王》還沒有優秀到可以上榜吧」等。

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