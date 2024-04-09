徐志焄&崔泰俊接連客串《夜限照相館》，權娜拉超撩直要「簽名」周元招架不住（EP.6-7）

《夜限照相館》上週播出第6、第7集，又有名演員客串，是《雞龍仙女傳》《無用的謊言》徐志焄，還有《奇怪的搭檔》《所以我和黑粉結婚了》崔泰俊，兩集的故事也相當催淚甚至有意想不到的反轉，男女主角徐基周（周元飾演）和韓春（權娜拉飾演）的感情也更進一步。

（以下涉及劇透）



第6集接續第5集劇情，徐志焄扮演的打工族貨運司機「尹招明」本身過勞，加上惡鬼陷害，釀成大型連環車禍，死傷無數。徐基周雖然因惡鬼的出現身體不適，但努力打起精神做好鬼客攝影師職責，送走了那麼多亡者後，迎來的便是尹招明。

韓春主動替尹招明爭取貨運公司須負的責任，讓公司上司壓榨員工事情曝光，事情能成功也多虧和尹招明一同打拚的同事張哲洙等。尹招明總算能拿到夢寐以求的大學畢業證書，張哲洙等同事親自送他一程。



第7則的鬼故事則是一名透過電話輔導有需求人士的輔導員「崔勳」，由崔泰俊飾演。崔泰俊上個月才客串《財閥X刑警》，相隔一個月短時間又客串了《夜限照相館》，從「驅魔人」變成「被驅的鬼」。另外，他和權娜拉2017年曾合作《奇怪的搭檔》。



回到故事，他為了救一名輔導對象羅賢珠結果反被推下水。他找上照相館，願望是希望自己所有輔導對象都能好好被照顧，殊不知事情有所反轉，崔勳實際上邊輔導羅賢珠邊當她的跟蹤狂。崔勳為了達到自己目的，附身在韓春身上威脅徐基周。



韓春與徐基周隨著集數遞增感情越來越明顯，這兩集韓春藉著酒意告白徐基周，和他約定「明天還要見面」，趁機用吻來「簽名」。徐基周被撩了之後，對「簽名」特別敏感，韓春也會拿此逗他，同時希望他能好好考慮兩人感情。



崔勳上身韓春，徐基周擔心至極前去拯救，預告也顯示高代理（劉仁秀飾演）單信自己徘徊人世太久也會變惡鬼。經過這件事，徐基周決定好了要守護心愛之人韓春。



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