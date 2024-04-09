《第60届百想艺术大赏》公开入围名单，《泪之女王》金智媛未入榜引争议：好可惜

《第60届百想艺术大赏》将於5月7日举行，4月8日公开大赏入围名单，正在热播中的《泪之女王》的男主角金秀贤上榜，却少了女主角金智媛，由此引发了争议。

《百想艺术大赏》将评选出过去一年里在电视剧、电影、话剧等方面有著优秀表现的演员。 引发争议的则是「最优秀演技赏」入围名单。 根据名单，金秀贤（tvN《泪之女王》）、南宫珉（MBC《恋人》）、柳承龙（Disney+《MOVING 异能》）、柳演锡（TVING《运气好的日子》）、任时完（COUPANG PLAYING《少年时代》）等大热剧男主角全都上榜。



而女演员部份入围的则有罗美兰（tvN《坏妈妈》）、安恩真MBC《恋人》、严正化（JTBC《车贞淑医生》）、李荷妮（MBC《夜晚开的花》）、林智妍（ENA《有院子的家》）等人。



网友们发现收视率势头猛劲，目前已经跻身tvN历代电视剧收视率TOP3的《泪之女王》的男主角金秀贤赫然在榜，却偏偏没有演技同样优秀的金智媛，难免让大家惋惜。 该剧第10集收视率已接近19%（全国收视率），20%大关近在眼前，是目前最火爆的电视剧。



网友们表示：「居然没有金智媛，也太不像话了吧」、「百想颁奖礼上是看不到金智媛了吗？」、「金智媛演得也非常好啊，为什么没有她」、「看了其他候选人，竞争好激烈啊」、「除了金智媛，没有《恶鬼》里的金泰梨也让我很惊讶」、「其实金秀贤入围也让人觉得很奇怪，《泪之女王》还没有优秀到可以上榜吧」等。

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