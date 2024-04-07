【韓網熱帖】看《淚之女王》時對這件事感到好奇

昨晚播出的《淚之女王》第9集裡，財閥三代洪秀哲（郭東延 飾）借住在白賢祐（金秀賢 飾）農村家裡，賢祐拿出2015年的侄子周歲紀念毛巾給他用，洪秀哲大為震驚：「哇，這條毛巾用幾年了？」

毛巾有流通期限，應該定期更換

Vs

用到破掉為止，這不是全國通用的規則嗎？



韓國網友評論：

1. 我都不知道毛巾有流通期限

2. 我家還有95年的毛巾

3. 不換，沒錢

4. 定期煮一煮就很柔軟

5. 換什麼換，錢太多沒處花嗎

6. 一般家裡用的毛巾都是活動紀念日送的，沒必要特地買吧kkk

7. 舊的更好吸水kk

8. 當然不換啊，毛巾又不是用來吃的，穿衣服會看流通期限嗎？無語hhh煮一煮繼續用啦

9. 不換，先用來擦臉，舊了拿去擦腳，然後當抹布擦地，最後才丟掉，毛巾的一生本當如此

10. 變薄有味道了就當抹布，然後用來洗車，真是很棒的物品啊

11. 適度變硬之後就像搓澡巾一樣，擦起來格外舒爽

12. Nope！至少2年要全部換過！當抹布...

13. 電視上有毛巾專家講過，只要洗乾淨就不需要換

14. 不換，請愛護地球

15. 馬上就要換毛巾了，打算捐給流浪貓收容中心

出處：https：//theqoo.net/hot/3172585502

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