【韩网热帖】看《泪之女王》时对这件事感到好奇

昨晚播出的《泪之女王》第9集里，财阀三代洪秀哲（郭东延 饰）借住在白贤佑（金秀贤 饰）农村家里，贤佑拿出2015年的侄子周岁纪念毛巾给他用，洪秀哲大为震惊：「哇，这条毛巾用几年了？」

毛巾有流通期限，应该定期更换

Vs

用到破掉为止，这不是全国通用的规则吗？



韩国网友评论：

1. 我都不知道毛巾有流通期限

2. 我家还有95年的毛巾

3. 不换，没钱

4. 定期煮一煮就很柔软

5. 换什么换，钱太多没处花吗

6. 一般家里用的毛巾都是活动纪念日送的，没必要特地买吧kkk

7. 旧的更好吸水kk

8. 当然不换啊，毛巾又不是用来吃的，穿衣服会看流通期限吗？无语hhh煮一煮继续用啦

9. 不换，先用来擦脸，旧了拿去擦脚，然后当抹布擦地，最后才丢掉，毛巾的一生本当如此

10. 变薄有味道了就当抹布，然后用来洗车，真是很棒的物品啊

11. 适度变硬之后就像搓澡巾一样，擦起来格外舒爽

12. Nope！至少2年要全部换过！当抹布...

13. 电视上有毛巾专家讲过，只要洗干净就不需要换

14. 不换，请爱护地球

15. 马上就要换毛巾了，打算捐给流浪猫收容中心

出处：https：//theqoo.net/hot/3172585502

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻