《淚之女王》EP.10搶先看：白女婿籠絡媒婆，姑姑行動制止討價還價！農村日常仿佛新婚夫妻

《淚之女王》今晚即將更新第10集，白賢祐一邊謀劃反擊行動，一邊在農村找回新婚般的溫馨氣息。

今日上午公開第10集搶先看片段，白賢祐和律師朋友威逼媒婆葛瑞絲加入自己一方，拿出她非法營業和拆散婚姻的證據作為要挾。 搞不清狀況的葛瑞絲竟然開口要佣金，這時凡資姑姑從背後出現、對著她的頭就扇下去：「跟誰討價還價呢？」乾脆俐落頗有海仁的風采XD



最新公開的劇照裡，海仁清早送賢祐出門上班，像談戀愛時一樣並排坐在龍頭裡超市門口吃雪糕，微妙氛圍堪比新婚夫妻，難以相信不久前剛剛離婚。





海仁丟掉了工作和財產、一無所有被趕出家門，卻在這個農村找回了平靜與溫暖。 賢祐和海仁回顧過去3年的時光，即將對彼此敞開一直以來緊閉的心扉。





《淚之女王》第10集將在今晚通過Netflix全球上線，期待白賢祐針對尹殷盛的絕地反擊！



[10화 선공개] "제 편이 돼주셔야겠습니다"



팩트로 그레이스 고를 압박하는 현우의 본업 모먼트

빼앗긴 모든 것을 되찾기 위한

현우의 계획 본격 START!



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