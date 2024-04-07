韓韶禧銀行代言交棒高允貞，燒酒廣告有望簽約金智媛！業內人士爆《無法抗拒的他》之後就不再受控

韓國農協銀行今日宣佈由高允貞接替韓韶禧擔任新的代言人，本周即將推出全新製作的印刷物廣告，代言影片也將通過電視、YouTube、SNS等渠道陸續公開。

農協銀行表示，韓韶禧和姜河那從2021年3月開始擔任代言3年，不久前已合約期滿。 新代言人選擇高允貞，是因為她的積極形象和時髦魅力深受MZ世代喜愛，有望為農協銀行平易近人的品牌形象增添更多流行感。



高允貞近年來作品不斷，從《Sweet Home》《還魂》到《MOVING 異能》逐漸積累實力和人氣，憑藉開朗幹練的形象晉升廣告業界最新藍籌股，在農協銀行內部討論時獲得一致推薦。



農協銀行2012年請薛景求、崔岷植、宋康昊等實力派演員代言，隨後簽約棒球運動員柳賢振增添親近感，2019年簽下出道僅6年的演員丁海寅以吸引年輕客戶，之後的姜河那、韓韶禧、高允貞都體現了主打年輕化的品牌方向。



同時，韓韶禧另一燒酒代言「初飲初樂」也宣佈一年合約到期後決定不續約。 考慮到該品牌前幾任代言人的合約期都在1年以上，很難不讓民眾多想。 目前該代言有望有《淚之女王》主演金智媛填補。





此外，韓韶禧上月被爆與柳俊烈熱戀，因前女友惠利一句「真有趣」遭網友質疑「換乘戀愛」，為澄清真相展現出極具攻擊性的回應態度而引起爭議。 這期間，上述兩個品牌均表示合約到期不再續約。

雖然兩品牌方均表示該決定與戀愛無關，但據韓媒MyDaily，廣告業人士認為韓韶禧在本次事件中展現出的「不確定性」令廣告商不得不慎重考慮，因為簽約藝人代言時除了外貌亦看重人品、事業、溝通能力，而韓韶禧從公開戀情到PO文爭論、表達不滿、 刪除blog，一系列行動都是單方面展開，令人難免擔憂日後若遇到其他情況也會做出類似的不受控行為。



亦有多位業內人士通過Newsen透露，韓韶禧所屬社早已失去對她的管理能力：韓韶禧自從《無法抗拒的他》之後就不再聽取公司關於私生活方面的建議，向韓韶禧提議作品和廣告時必須以不觸犯其心情為前提，並且所有決策都按照韓韶禧的意願進行。



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