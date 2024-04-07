《泪之女王》EP.10抢先看：白女婿笼络媒婆，姑姑行动制止讨价还价！农村日常仿佛新婚夫妻

《泪之女王》今晚即将更新第10集，白贤佑一边谋划反击行动，一边在农村找回新婚般的温馨气息。

今日上午公开第10集抢先看片段，白贤佑和律师朋友威逼媒婆葛瑞丝加入自己一方，拿出她非法营业和拆散婚姻的证据作为要挟。 搞不清状况的葛瑞丝竟然开口要佣金，这时凡资姑姑从背后出现、对著她的头就扇下去：「跟谁讨价还价呢？」干脆俐落颇有海仁的风采XD



最新公开的剧照里，海仁清早送贤佑出门上班，像谈恋爱时一样并排坐在龙头里超市门口吃雪糕，微妙氛围堪比新婚夫妻，难以相信不久前刚刚离婚。





海仁丢掉了工作和财产、一无所有被赶出家门，却在这个农村找回了平静与温暖。 贤佑和海仁回顾过去3年的时光，即将对彼此敞开一直以来紧闭的心扉。





《泪之女王》第10集将在今晚通过Netflix全球上线，期待白贤佑针对尹殷盛的绝地反击！



[10화 선공개] "제 편이 돼주셔야겠습니다"



팩트로 그레이스 고를 압박하는 현우의 본업 모먼트

빼앗긴 모든 것을 되찾기 위한

현우의 계획 본격 START!



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