殷志源加入《熊孩子》打造专属游戏室很幸福，结果遭希澈&李常敏入侵马上变脸

喔摸，小编看了这集跟妈妈们一样血压要升高……

水晶男孩殷志源在实境综艺节目《我家的熊孩子》首播初期就以来宾身分登场过，今年初376集和老班底Super Junior希澈一起「沉迷电玩」让节目妈妈们相当头痛，不过成功创造话题。



上周日播出的EP.386，他正式加入《我家的熊孩子》长期阵容，节目公开了他开设工作室的内容，原以为是要做音乐用，殊不知是打电动用！他说他怕妈妈念不停，便干脆租个房子把家里的电玩设备都搬出来。如此一来便能肆意玩乐。为了能让打游戏的过程更加舒适，他还搬了小冰箱、买了便利商店会有的煮拉面机，幸福表情表露无遗。



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不过，这个幸福表情来到下一周就变成不满的脸了，因为他的游戏室遭到希澈和李常敏入侵！

最新EP.387，希澈和李常敏各带一箱行李到访，还以为是送礼，结果没那么好心，他们竟是要把殷志源的游戏室侵占成「熊孩子根据地」，把自己的动漫美少女手办（公仔）和想喝的酒都摆进来，还挪动殷志源本的摆设，殷志源发火也阻止不了，干脆继续打电动逃避现实。



后续三个人一起在阳台喝酒，气氛似乎稍微缓和。希澈问殷志源和李常敏是否想再婚，他们表达百分百肯定，结果希澈说他不想结婚，结了也会离，忍不住让人联想是否故意开启话题，要向妈妈暗示自己不结婚了？看来真的只能「和自己结婚」啊！



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