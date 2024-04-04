李善均案進展：蛇蝎女互鬥內幕曝光！「勒索3億」陪酒女疑欲翻供，「抱小孩出庭」嫌疑人已認罪

今日韓國仁川法院就李善均遭勒索案進行第二次審理，被告陪酒沙龍女室長金某疑似打算翻供、拒絕採用之前的訊問筆錄作為證據，演員出身的被告朴某則基本承認嫌疑。

根據原本的韓國刑事訴訟法，只要訊問狀態值得信賴，即便嫌疑人否認筆錄內容，該筆錄也可以在法庭作為證據。 但2022年1月開始執行的修訂案寫明：訊問筆錄只有在嫌疑人或律師承認其內容時才能作為證據。

如今金某不同意將其訊問筆錄整體採納為證據，將在下次開庭時再行訊問。 關於拒絕原因，金某未做出說明。 此外，金某還申請代替李善均轉交錢款的江某作為證人，法院已接受。

另一嫌疑人朴某因恐嚇等5項嫌疑被起訴，承認了大部份公訴事實，立場與一審無異。 對此，金某律師稱朴某的訊問內容與事實不符，但未給出具體理由。 朴某在逮捕前審問（令狀實質審查）、一審、二審均抱著小孩出庭。 圖為去年12月出席逮捕前審問：



根據公訴書，金某與朴某各自因吸毒和詐欺入獄，2017年在監獄中結識，出獄後從2022年起住在同一棟公寓，從而熟悉起來。

朴某得知金某仍在吸食冰毒，並於李善均交往過密。 金某向朴某透露自己受人威脅、打算以1000萬韓元封口，朴某聞言便想到勒索金某，於是假扮駭客通過telegram進行威脅，開價1億韓元。

金某去年9月向李善均求助，稱需要3億韓元封口費，李善均通過朋友江某給了金某3億。 然而金某獨吞了這筆錢，並沒有拿給朴某。

朴某於是親自威脅李善均索要2億韓元，並在去年10月通過江某拿到5000萬韓元，隨後將金某吸毒一事舉報給警方。 金某去年10月18日因吸毒嫌疑被捕，通過警方調查才知勒索自己的正是好閨蜜朴某。

此外，李善均去年10月被爆涉嫌吸毒、與陪酒女有染，雖毛發檢測為陰性，但顧家好男人形象已受重創，12月27日被發現在私家車內去世。



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