黃正音「罵錯小三」還公開普通人正面照罵醜女！最終發文道歉：會努力糾正錯誤的內容，並對損失負責

正在與職業高爾夫選手出身的企業家李英敦進行離婚訴訟的演員黃正音，誤以爲普通女性是「小三」而「公開狙擊」，一事進行了道歉。

黃正音3日在 IG 限時動態上傳女性A某的照片和帳號截圖，並寫下：「醜女啊，拜託你（和英敦）結婚吧！就不能讓他離婚後再去曼谷玩嗎？」還說：「拜託你和我老公結婚好嘛？我上傳的理由只有一個，離家出走的英敦啊，離婚後再去曼谷吧！」雖然她迅速刪除相關貼文，但是網友們將其截圖上傳到網路社區和 SNS 上，迅速擴散。



沒想到卻來反轉！一位網友自稱是黃正音貼文中提到的女性A某的熟人，表示被提及的女性與此次事件完全無關。隨後...黃正音也在 IG 限時動態進行道歉，她說：「我在整理個人情況的過程中產生了誤會，上傳了普通人的貼文，給當事人及周圍的人帶來損失，對此表示真摯的道歉。」接著說：「已經親自聯繫受害當事人道歉。」



但是A某對於黃正音的道歉文也表達了不滿，她表示：「沒有得到應有的道歉，現在還有很多惡評和誤會，數千名惡意的關注請求，惡評DM等非常痛苦。被擁有百萬粉絲的藝人以普通人爲對象公開侮辱是醜女，誣陷是通姦女等，以本人的感情上傳錯誤文章，上傳的道歉文模糊不清。」A某本人親自出面指責道歉文後，黃正音又修改道歉文，並積極出面進行解釋，提到現在受害的人是與老公互不相識的人物，不是通姦女，希望大家停止向相關人散佈惡評和推測性虛假內容。

而黃正音在2016年與職業高爾夫選手出身的企業家李英敦成爲夫妻，膝下有兩個兒子。在2020年申請離婚調解的事實被曝光，之後黃正音表示在調解過程中理解了彼此的立場、克服危機決定復合，但是時隔3年再次迎來離婚。



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