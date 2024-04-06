【K社韓國小百科】韓國物價又又又漲了！進入「金蘋果」時代，蘋果、香蕉價格全球最高

韓國迎來「金蘋果」時代，本土蘋果價格是全球95個主要國家和地區中最貴的。

根據日前韓國國家和城市統計比較網站Numbeo發佈的調查結果，截至3月26日，韓國本土的蘋果每公斤價格為6.82美元（約合9,124韓幣），排名第一。 與物價較高的日本、美國、新加坡等國相比，韓國的蘋果價格居高不下。

同一項調查中，美國排名第四（5.31美元），日本排名第七（4.50美元），新加坡排名第八（4.21美元）。 斯里蘭卡以6.43美元排名第二，牙買加以5.37美元排名第三。 據推測，這是由於近期氣候異常導致蘋果產量急劇減少從而價格上漲。 去年韓國蘋果產量為394,000噸，比前一年減少了整整30%。 不過零售業界預計，除非今年夏季蘋果產量出現大問題，不然蘋果價格將從7月開始下降。 不僅是蘋果，其他農產品的價格也達到了全球第一的水準。尤其是香蕉（每公斤3.45美元）、馬鈴薯（每公斤3.94美元）、柳丁（每公斤5.71美元）等在全球範圍內排名第一。



番茄（每公斤5.47美元）和洋蔥（每公斤2.96美元）的價格則位居全球第二。 對於農產品價格的上漲，尹錫悅總統在2月18日召開的民生經濟檢查會議上強調「對於蘋果來說，我們將全力以赴使價格降至正常年份的水準。 政府將立即採取特別措施，保證以農產品為主的『菜籃子』物價。」

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