韓國結婚真人騷《Couple Palace》登場：金鍾國見證100名單身男女求愛大作戰！！

韓國實境真人騷不斷推陳出新，繼人氣戀綜《換乘戀愛 3》落戶「黃Viu煲劇平台」後，由金鍾國、李美珠和俞世潤主持的大型情侶配對節目《Couple Palace》明晚（31日）空降黃Viu，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《Couple Palace》是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人騷，節目中100名屆乎20歲至40歲的單身男女為了追求完美婚姻而齊集「情侶宮殿」，他們將會透過一連串的遊戲認識彼此，並從中尋找符合擇偶條件、想要共度餘生的伴侶；主持人金鍾國和李美珠、俞世潤則從未婚者和已婚者的角度擔任見證人。





JYP前偶像惹關注

隨著《Couple Palace》開播在即，韓媒公開了部分演出者的個人簡介，其中男性參賽者不乏專業人士如牙醫、韓醫師、MV導演、稅務會計師、高麗大學醫學院畢業的律師，就連「JYP偶像出身的商人」亦參與其中！





不過女性參賽者也毫不輸蝕，當中包括知名網絡小說作家、名校畢業的說唱歌手、伊朗皇室血統模特兒， 還有自稱曾是偶像的房地產經紀人；據悉更有參加者年收入超過100億韓元，華麗陣容引發韓國網民熱烈討論，預計《Couple Palace》將會帶來壓倒性的視覺享受，令人倍感期待。





韓國大型戀愛真人騷《Couple Palace》逢星期三深夜在「黃Viu」播出，香港觀眾亦可一併收看《我的Happy End》、《夜晚開的花》和《愛情少一啪》，免費盡覽當季人氣韓劇。



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