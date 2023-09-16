EXO & NCT & RIIZE & aespa都是他「接生」！網友戲稱SM推新團首要確認「Super Junior利特的行程」，堪稱「社內助產士」

SM娛樂9月初推出全新男團RIIZE，出道showcase由師兄Super Junior隊長利特擔任。 不知這畫面大家是否感到眼熟？ 因為最近十餘年間，SM每次公開新人偶像，似乎都是請來同一位MC啊XD

2009年9月2日女團 f(x) 在首爾三成洞纖維中心舉辦出道showcase，由利特和少女時代Sunny擔任MC：





2012年3月31日EXO在韓國首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行《EXO 出道Showcase》，由利特擔任MC：



2018年2月7日NCT第一次以全員完整體進行V LIVE直播「WELCOME NCT 2018」，由利特擔任MC：



2020年11月7日女團aespa出道，2021年5月17日舉辦全新單曲《Next Level》線上記者會，由利特擔任MC：



2023年9月4日RIIZE舉辦出道showcase「RIIZING DAY： RIIZE Premiere」，擔任MC的仍舊是利特：



網友戲稱利特給SM公司多支後輩新團「接生」、堪稱SM社內助產士，同時亦抱怨SM遲遲不給利特安排SOLO出道，且不顧他在RIIZE出道前一天剛剛腸炎發作，質疑SM娛樂對利特待遇不公。

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