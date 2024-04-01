《淚之女王》預告新的感情線：「英愛同志」看上「萬福同志」，《愛的迫降》轉世重逢了！

昨晚第8集真的好精彩！第9集預告也出現驚喜亮點：桀驁不馴的姑姑居然看上了農村光棍，還說他長得像張國榮！大家記得嗎，這兩位就是《愛的迫降》裡的英愛同志和萬福同志！

*以下內容包含《淚之女王》第8集關鍵劇情！



《淚之女王》昨晚更新第8集，Queens集團一家做夢也沒想到被尹殷盛母子奪走股權，落魄無奈來到龍頭里避風頭。 第9集預告裡，火爆姑姑洪凡資（金正蘭 飾）偶遇農村光棍英松（金永敏 飾），對他看直了眼，驚呼：「長得好像張國榮。 」



其實這兩位演員在《愛的迫降》已有合作過：金正蘭飾演北韓大姐「馬英愛」，金永敏飾演竊聽員「鄭萬福」。 英愛同志表面貪慕虛榮、內心單純善良，在萬福同志的老婆遇到困境時勇敢伸出援手。 網友笑稱兩人在上一世結下善緣，這一世雙雙投胎到南韓，有望成為彼此的後半生伴侶XD





回到《淚之女王》，姑姑凡資心地善良但衝動魯莽，前後三任丈夫都被她的火爆脾氣嚇跑；英松善解人意、無欲無求，經常為朋友們充當情感咨詢師的角色，被稱為「龍頭里吳恩永」。 大家給這一對的適配度打多少分呢？（PS：吳恩永博士是韓國著名的心理咨詢師）



《淚之女王》講述身份懸殊的財閥夫妻結婚3年後感情破裂、又奇跡般尋回愛情的故事，第9集將在本週六通過tvN和Netflix公開！



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