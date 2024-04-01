《泪之女王》预告新的感情线：「英爱同志」看上「万福同志」，《爱的迫降》转世重逢了！

昨晚第8集真的好精彩！第9集预告也出现惊喜亮点：桀骜不驯的姑姑居然看上了农村光棍，还说他长得像张国荣！大家记得吗，这两位就是《爱的迫降》里的英爱同志和万福同志！

*以下内容包含《泪之女王》第8集关键剧情！



《泪之女王》昨晚更新第8集，Queens集团一家做梦也没想到被尹殷盛母子夺走股权，落魄无奈来到龙头里避风头。 第9集预告里，火爆姑姑洪凡资（金正兰 饰）偶遇农村光棍英松（金永敏 饰），对他看直了眼，惊呼：「长得好像张国荣。 」



其实这两位演员在《爱的迫降》已有合作过：金正兰饰演北韩大姐「马英爱」，金永敏饰演窃听员「郑万福」。 英爱同志表面贪慕虚荣、内心单纯善良，在万福同志的老婆遇到困境时勇敢伸出援手。 网友笑称两人在上一世结下善缘，这一世双双投胎到南韩，有望成为彼此的后半生伴侣XD





回到《泪之女王》，姑姑凡资心地善良但冲动鲁莽，前后三任丈夫都被她的火爆脾气吓跑；英松善解人意、无欲无求，经常为朋友们充当情感咨询师的角色，被称为「龙头里吴恩永」。 大家给这一对的适配度打多少分呢？（PS：吴恩永博士是韩国著名的心理咨询师）



《泪之女王》讲述身份悬殊的财阀夫妻结婚3年后感情破裂、又奇迹般寻回爱情的故事，第9集将在本周六通过tvN和Netflix公开！



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