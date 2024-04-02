韓韶禧演員出道前刺青照再引關注！ 公司砸2000萬洗掉，此前試鏡多次都落選

近兩週韓娛圈焦點全都在柳俊烈、韓韶禧的戀愛、分手上，賺足了網友們的注意力。

有韓媒公開了韓韶禧剛出道時的故事，再次衝上熱搜。 韓韶禧先入行模特圈，之後才踏入娛樂界。 2017年通過《重逢的世界》出道，直到2020年憑藉《夫妻的世界》裡的小三角色一夜爆紅，成為了娛樂圈的大勢。 從此之後已然是大明星的她的一舉一動受到了更多的關注。

隨著韓韶禧和柳俊烈戀愛，捲入「換乘戀愛」風波，加之急於解釋連公司都攔不住，使得負面評論激增，關於她的舊聞再次被提及，其中一個就是刺青。過去曾有網友曝光她未正式出道前的刺青與抽煙照，當時她非但沒有刻意避諱，甚至大方表示「那時候的樣子是我，現在的樣子也是我」，爽直的性格非常圈粉。



Theqoo上有網友曝光「9ato娛樂花了2000萬幫韓韶禧洗掉刺青，當初還是模特的韓韶禧雖然事業很不錯，但當演員並不容易，公司幫她拉來了很多電視劇試鏡的機會，但幾乎都落榜了。」 拍攝《夫妻的世界》時，韓韶禧已經是洗掉紋身狀態，她本人也曾承認，是為了當演員才除掉刺青。

網友們得知此事之後，留言稱：「洗得真乾淨啊，不過喜歡刺青這個愛好也很酷」、「我覺得沒有刺青更美」、「公司都花錢幫她洗掉了，但她還是會貼刺青貼紙，看來是戒不掉了」、「只是能看到的地方都洗掉了，骨盆刺青還留著」、「想當演員的話，刺青很受限，拍廣告也是」、「 公司好辛苦，現在也很辛苦」、「不洗掉怎麼可能讓她當演員，胳膊上那麼大的刺青，誰會用她」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞