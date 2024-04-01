宋江入伍前一日心境曝：「終於要去了！想要在軍中做的事情有很多！」不虛度光陰許願學新語言

帥氣演員宋江即將入伍，也特別在前一日向大家傳達了他的真實心情，字裡行間看起來宋江對於即將迎來的軍旅生活，可說是相當興奮，大家也希望歐巴快點健康回來唷！

4月1日演員宋江透過自己的粉絲天地表示，雖然大家都已經透過媒體報導而得知這消息，不過還是想告訴大家「終於要入伍了！」親自與粉絲們宣布即將暫時告別大家的消息。也親自表達與粉絲們有過許多難忘的回憶，讓他相當感謝大家。



宋江表示，自己即將有一段時間不在各位的身邊，不過時間會過得很快，希望屆時會再度以感謝以及健康的心與大家相見，也希望那時能與大家以更幸福的樣子見面。宋江更說到自己入伍後想做的事情很多，其中一件事就是學習新的語言，在這一年半左右的時間裡，希望不要虛度光陰。也不忘對粉絲們喊話：「大家互相想念著彼此，我一直都在！會健康並小心地幸福回來～」



宋江即將於4月2日以現役陸軍入伍，所屬公司表示，新兵教育隊入伍當日不會有對外的公開活動，為防止現場造成混亂或事故，以安全考量為由而選擇非公開的入伍方式，也請大家諒解。宋江在2017年透過電視劇《我愛上了她的謊》出道，之後陸續演出多篇Netflix電視劇集如《喜歡的話請響鈴》《Sweet Home》以及tvN《如蝶翩翩》及近期SBS的《與惡魔有約》等，可說是全球高人氣韓星演員之一。



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