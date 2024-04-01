金武烈：「明明是我向馬東石揮拳，怎麼受傷的是我！」《犯罪都市4》金武烈公開幕後秘辛

眾所矚目的馬東石最新力作《犯罪都市4》即將在4月公開與大家見面，而本次的主要演員金武烈也在新聞訪談節目中透露與馬東石拍攝動作場面時的小故事。

31日播出的JTBC新聞節目《News Room》中邀請了電影《犯罪都市4》的最新惡人，也就是演員金武烈擔任節目嘉賓，金武烈曾於之前的作品《極惡對決》中與馬東石合作過，這次又再度同框，相信默契更加升級。金武烈也在節目中分享許多與馬東石再度合作的小趣事。

金武烈說，之前與馬東石前輩合作《極惡對決》，留下的很美好又難忘的回憶，即使不是私交，也成為了馬東石這位演員以及製作人的粉絲，所以無論何時，只要有機會能夠再度與馬東石合作，金武烈都義不容辭很希望參與新作品。金武烈也表示，與馬東石合作的演員們，對於製作人非常的信賴，所以大家也都不加思索就選擇參與演出。



如果把劇中的馬東石比喻成一種動物的話會是什麼呢？金武烈覺得很難找到現實中實際存在的動物來比喻，不過可能會滿類似韓國傳說中曾經出現的「獬豸」這個動物，傳說中的獬豸聽說是會打敗壞人並教訓壞人的，所以在絕種的動物中，金武烈覺得獬豸很像是恐龍界的霸王龍一般的存在，絕對是生態鏈中捕食者的角色。



而這次金武烈在片中與馬東石實際過招時又有什麼狀況呢？原來這次有幾場戲需要在狹小的空間裡演出激烈動作戲碼，金武烈出拳揮向馬東石的肩膀，但是受傷的卻是金武烈，他實際體會到了馬東石前輩的厲害。金武烈也不是蓋的，笑稱自己也能像黑豹一樣快速，躲過馬東石的重拳，所以沒有被打受傷。



《犯罪都市4》怪物刑警馬錫道（馬東石飾）本次又將面對大規模網路非法賭博組織的特殊傭兵白昌基（金武烈飾）以及IT業界的天才CEO張東哲（李東輝飾），預計將在4月24日與觀眾們見面。

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