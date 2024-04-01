金武烈：「明明是我向马东石挥拳，怎么受伤的是我！」《犯罪都市4》金武烈公开幕后秘辛

众所瞩目的马东石最新力作《犯罪都市4》即将在4月公开与大家见面，而本次的主要演员金武烈也在新闻访谈节目中透露与马东石拍摄动作场面时的小故事。

31日播出的JTBC新闻节目《News Room》中邀请了电影《犯罪都市4》的最新恶人，也就是演员金武烈担任节目嘉宾，金武烈曾於之前的作品《极恶对决》中与马东石合作过，这次又再度同框，相信默契更加升级。金武烈也在节目中分享许多与马东石再度合作的小趣事。

金武烈说，之前与马东石前辈合作《极恶对决》，留下的很美好又难忘的回忆，即使不是私交，也成为了马东石这位演员以及制作人的粉丝，所以无论何时，只要有机会能够再度与马东石合作，金武烈都义不容辞很希望参与新作品。金武烈也表示，与马东石合作的演员们，对於制作人非常的信赖，所以大家也都不加思索就选择参与演出。



如果把剧中的马东石比喻成一种动物的话会是什么呢？金武烈觉得很难找到现实中实际存在的动物来比喻，不过可能会满类似韩国传说中曾经出现的「獬豸」这个动物，传说中的獬豸听说是会打败坏人并教训坏人的，所以在绝种的动物中，金武烈觉得獬豸很像是恐龙界的霸王龙一般的存在，绝对是生态链中捕食者的角色。



而这次金武烈在片中与马东石实际过招时又有什么状况呢？原来这次有几场戏需要在狭小的空间里演出激烈动作戏码，金武烈出拳挥向马东石的肩膀，但是受伤的却是金武烈，他实际体会到了马东石前辈的厉害。金武烈也不是盖的，笑称自己也能像黑豹一样快速，躲过马东石的重拳，所以没有被打受伤。



《犯罪都市4》怪物刑警马锡道（马东石饰）本次又将面对大规模网路非法赌博组织的特殊佣兵白昌基（金武烈饰）以及IT业界的天才CEO张东哲（李东辉饰），预计将在4月24日与观众们见面。

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