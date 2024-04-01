2024.04.01韩网热帖：BABYMONSTER主打歌《SHEESH》韩网反应

YG新女团BABYMONSTER今日以7人完整体发布正式出道专辑《BABYMONS7ER》，主打歌《SHEESH》在韩网引起热议。

韩国网友评论：

1. 副歌是怎样kkk惊慌

2. Sheesh sheesh的部份听起来不舒服，不想听第二遍

3. 我阿嫲（阿嬷）驱赶虫子时发出的就是这个声音

4. 哇... 最近其他新出道的团歌曲一听就是能在TikTok Reels大火的感觉，这个...太老式了

5. 还不如《Better Up》...

6. 啊怎么办... 梁铉锡必须放手了，太老土

7. 没有Teddy真的差好多...歌本身很糟，全靠成员们实力救回一点

8. 现在的趋势是自然轻松，这种非常用力、假装致命的概念看起来又老土又肉麻

9. 概念是复古吗？完全是世纪末感性，吓到我

10. 好像三代团...

11. 彷佛听到Jisoo和Rosé的声音kkk

12. 好可惜成员们的能力值...

13. 怎么有种没唱完的感觉，只有雅譞高音惊艳

14. 成员们很有实力，但总感觉是哪里见过的概念、造型、MV，以及哪里听过的歌曲，结果变成很普通的偶像团

15. 泰国或东南亚国家受BLACKPINK影响做的偶像音乐都比这好听

16. 歌曲跟2NE1时期有区别吗？

17. 就是YG一直以来的风格，但副歌太差了，编舞也是

18. 歌和MV都像10年前的ᅲᅲᅲ太让人想起BLACKPINK，脑海里自动分出BLACKPINK哪位成员唱哪段

19. 难以相信这是有IVE和NewJeans的时代

20. 很无趣... 现在的女团从概念到歌曲氛围都很多样、听起来很有趣，她们有种微妙的似曾相识感，实力强但缺乏新人感，可惜

21. 这首歌如果7年前出一定大爆ᅮ歌很好但不符合趋势... 副歌也缺乏中毒性... 现在YG已经跟不上趋势和流行了吗...

22. 歌很有趣，但成员们的面孔不是很YG，像中小企业的团

23. 我觉得很好听，想看舞台

24. 有种BLACKPINK在表演15年前音乐的感觉，大发kkk豪情万丈宣布这次是真正出道，结果只有这样，令人叹息

25. 很有YG色彩，good

26. YG果然是我的菜kkk比上次的歌好多了，不过确实后半部有些弱、节拍等方面比不上Teddy

27. BLACKPINK刚出道时也被人说像2NE1，我觉的很好，会红的

出处：https：//theqoo.net/hot/3163903457

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